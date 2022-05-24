Журналистка Алена Жигалова раскритиковала идею аналога «Евровидения»

24.05.2022
В авторском You-Tube-шоу «Алена, блин!» она прокомментировала слова продюсера Иосифа Пригожина о создании российского замены конкурса.
По его мнению, в России можно проводить свое «Евровидение». Он выразил уверенность в том, что сможет организовать подобный конкурс, поскольку обладает большим опытом в этой сфере.
«Какое "Евровидение" без комментариев представителей нашего шоу-бизнеса. Конечно же, отличился Иосиф Пригожин», — отметила ведущая в новом выпуске.
По ее словам, предложение продюсера создать собственное «Евровидение» означает, что это будет его конкурс. «Мы ждем воплощения идеи Иосифа Пригожина и его личного «Пригожиновидения», — сыронизировала Алена Жигалова.
«Еровидение-2022» прошло в Турине и завершилось победой украинской команды Kalush Orchestra с песней Stefania.
Фото: Рixabay