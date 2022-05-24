Расширены возможности «Пушкинской карты»

24.05.2022

Расширены возможности «Пушкинской карты»

Киноафиша программы теперь будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры.

Все ребята в возрасте от 14 до 22 лет смогут на льготной основе ознакомиться с современными отечественными кинолентами, а кинобизнес получит дополнительную поддержку.

Ранее программа распространялась только на картины, которые были созданы при государственной поддержке.

Фото: сайт проекта «Пушкинская карта»