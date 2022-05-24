В прокат выходит семейная комедия «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым

24.05.2022
Премьера фильма Егора Михалкова-Кончаловского в российских кинотеатрах состоится 26 мая, сообщается на сайте Студии им. Горького.
Главный герой истории — пропавший без вести капитан дальнего плавания Петров (Нагиев), который возвращается домой спустя десять лет. Эти годы он провел с африканским племенем, и это отразилось на его поведении. Теперь Петров ходит с копьем, охотится прямо на городских улицах и не признает современную цивилизацию. Ему предстоит наладить отношения с супругой и сыном, которые живут в совершенно другом мире.
«Мне довольно сложно удивить своего зрителя необычной ролью, какие только образы не приходилось примерять. <...> Образ вождя дикого племени — это нечто новое», — отметил Дмитрий Нагиев.
В фильме также снялись Егор Тишканин, Мария Миронова, Елисей Степанов, Федор Добронравов, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Кристина Бабушкина и др.
Фото: кадр из фильма «Мой папа — вождь!»