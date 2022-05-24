Артисты балета из 21 страны примут участие в XIV Международном конкурсе

Мероприятие пройдет в Москве на сцене Большого театра с 3 по 11 июня. В этом году на конкурс было подано 343 заявки из 33 стран мира. По итогам отборочного тура прошли 112 человек. Им предстоит соревноваться в двух возрастных категориях: младшей (до 18 лет) и старшей (до 27 лет).

Оценивать мастерство конкурсантов будет авторитетное жюри, в состав которого вошли прославленные деятели мирового балетного искусства. Среди них: Юрий Григорович, народный артист СССР, балетмейстер; Валентин Елизарьев, руководитель Большого театра Белоруссии; Николай Цискаридзе, народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой; Жэ Кын Парк, президент международного конкурса балета в Сеуле, и многие другие.

Следить за событиями конкурса можно будет в прямом эфире на сайте и во «ВКонтакте» .

Фото: Минкультуры РФ