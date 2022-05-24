Футболист Артем Дзюба запустил «Дзюбакаст» о кино

24.05.2022
После завершения карьеры в петербургском клубе «Зенит» спортсмен выпустил первые эпизоды подкаста на «Яндекс.Музыке».
На аудиостриминге доступны три выпуска «Дзюбакаста», в которых футболист обсуждает с актером Максимом Лагашкиным («Географ глобус пропил») фильмы о спорте, главные кинокартины последних лет, анимационные экранизации комиксов, отношение к сериалам «Друзья», «Улицы разбитых фонарей» и другим проектам.
Также спортсмен рассказывает о своем интересе к Дэдпулу — персонажу комиксов и фильмов Marvel, в костюме которого он объявил о завершении карьеры в «Зените».
«Мне близки самоирония и юмор Дэдпула. Он на своей волне и принимает решения в пылу. Живой персонаж, свой парень», — говорит Дзюба.
Всего планируется выпустить пять эпизодов по 15-20 минут, отмечает «Афиша Daily».
Фото: Рixabay