«Ленинград» иронично воспел «Москвич» в новом клипе

24.05.2022
Группа во главе с Сергеем Шнуровым выпустила новое видео на трек, посвященный отечественному автомобилю.
Клип появился на ютьюб-канале «Ленинграда» после того, как Сергей Шнуров анонсировал первый за три года концерт группы, который пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
В песне «Москвич» музыканты высмеяли легендарный отечественный автобренд. Вероятно, вдохновением для создания трека послужила новость о перезапуске производства «Москвича», которое, по словам мэра столицы Сергея Собянина, планируют наладить на опустевшем автозаводе Renault.
Менее чем за сутки с релиза клип набрал более 480 тысяч просмотров, став лидером среди музыкальных видео на YouTube.
Фото: кадр из клипа «Москвич»