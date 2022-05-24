Онлайн-релиз «Тайн Дамблдора» состоится в конце мая

Кинокомпания Warner Bros. объявила дату выхода триквела «Фантастических тварей» в Сети.





30 мая на стриминге HBO Max появится фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Его дебют в кинотеатрах состоялся 6 апреля.





За время в прокате заключительный приквел-спин-офф поттерианы, действие которого разворачивается в первой половине ХХ века, заработал 380 млн долларов (по другим данным — 388 млн). С этим результатом он стал самой непопулярной картиной по вселенной Гарри Поттера.





Режиссером проекта выступил Дэвид Йейтс. В ролях — Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Эзра Миллер, Элисон Судол, Кэтрин Уотерстон и др.





Фото: кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»