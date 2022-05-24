Сериал «Нулевой пациент» стал самым популярным дебютом «Кинопоиска»

За минувшие выходные два первых эпизода шоу о вспышке ВИЧ в СССР посмотрели 380 тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.





«Нулевой пациент» показал лучший старт среди оригинальных проектов «Кинопоиска». Драматический сериал, основанный на реальных событиях, обогнал предыдущих лидеров — фэнтези-сагу «Этерна» и мистическую фантастику «Пищеблок».





Сериал рассказывает о заражении ВИЧ более 70 детей в больнице в Элисте, произошедшей в 1988 году. Режиссерами выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. За сценарий отвечал Олег Маловичко. В ролях — Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева и др.





«Нулевой пациент» дебютировал на «Кинопоиске» 19 мая. Следующие серии будут выходить по четвергам. Всего в шоу — семь эпизодов.





Фото: кадр из сериала «Нулевой пациент»