Эмбер Херд сохранила роль в «Аквамене 2» благодаря Джейсону Момоа

Об этом стало известно на очередном судебном заседании по делу актера Джонни Деппа о диффамации против актрисы, его экс-супруги Эмбер Херд, сообщил Daily Mail.





Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа и режиссер фильма Джеймс Ван настояли на участии Херд в сиквеле, которое оказалось под угрозой на фоне судебного разбирательства с Деппом. С таким заявлением выступила экс-продюсер, ныне эксперт индустрии развлечений Кэтрин Арнольд, ставшая свидетельницей со стороны Херд.





По мнению эксперта, фильм «Аквамен» был «моментом рождения звезды» Эмбер Херд. Однако вместо того, чтобы стать трамплином для ее карьеры, Херд едва не исключили из сиквела. В первом сценарии «Аквамена 2» у ее героини Меры была «сильная романтическая история на протяжении всего фильма и несколько отличных экшн-сцен», для съемок которых она тренировалась несколько месяцев. В нынешнем сценарии ее роль «радикально сократили», отметила свидетельница.





По ее словам, Момоа смог увеличить гонорар в «Аквамене 2» с 3 до 15 млн долларов, а Херд осталась с прежней суммой в 2 млн долларов, хотя предполагала увеличить гонорар до 6 млн.





По оценке Арнольд, убыток Херд, связанный с заявлениями адвоката Деппа Адама Уолдмана о том, что ее утверждения были «обманом», может составлять 45-50 млн долларов. Актриса лишилась рекламных контрактов с косметическими брендами, теле- и кинопроектов.





Фото: кадр из фильма «Аквамен»