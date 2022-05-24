Первый полноценный трейлер «Тора 4» представил новых героев

Ролик по супергеройскому блокбастеру «Тор: Любовь и гром» появился на YouTube-канале Marvel Entertainment.





Главный герой — бог Тор Одинсон (Крис Хемсворт) отходит от супергеройских дел и отправляется в путешествие со Стражами галактики, чтобы познать себя. Неожиданно он встречает бывшую девушку — землянку Джейн Фостер (Натали Портман), которая приобретает силы и становится Тором, чем очень удивляет экс-бойфренда. Вместе с ней, Валькирией (Тесса Томпсон) и Коргом (Тайка Вайтити) Тор отправляется на борьбу с Горром (Кристиан Бейл), который поклялся убить всех богов.





Отметим, что за шесть часов с релиза трейлер набрал 9,8 млн просмотров.





Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» режиссера Тайки Вайтити в международном прокате назначена на 6 июня.





Фото: кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»