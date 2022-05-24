Житель Приморья передал в музей меч возрастом около 1,5 тыс. лет

Житель села Покровка в Приморском крае передал музею-заповеднику истории Дальнего Востока древний меч, найденный им на вспаханном поле во время проведения сельскохозяйственных работ. Возраст находки составляет около 1,5 тыс. лет, информировали ТАСС в пресс-службе музея.

«С сотрудниками музея связался житель села Покровка и сообщил, что во время проведения сельскохозяйственных работ нашел на поле меч — прислал фотографию и спросил, нужен ли он музею. Оказалось, что это меч эпохи троецарствия — периода трех государств, существовавших в южной Маньчжурии и на Корейском полуострове с I века до н. э. по VII век н. э. Переданный артефакт датируется по аналогичным предметам, найденным на Корейском полуострове, V-VII веками», — рассказали в пресс-службе.





Артефакт уже пополнил фонды музея-заповедника. По словам главного хранителя музея Максима Якупова, находку передадут на дальнейшее изучение.





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