Музей истории и кластер «Л52» оказались лидерами по посещаемости «Ночи музеев» в Екатеринбурге

Лидерами по посещаемости акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге стали Музей истории Екатеринбурга, креативный кластер «Л52» и культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Об этом сообщили организаторы проекта.

«Лидерами по посещаемости стали следующие площадки: Музей истории Екатеринбурга — 8 087 посещений; креативный кластер „Л52“ — 3 647 посещений; культурно-просветительский центр „Эрмитаж-Урал“ — 2 758 посещений; Музей истории камнерезного и ювелирного искусства — 2 504 посещения и Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме — 2 500 посещений», — говорится в сообщении.





Посетителями «Ночи музеев в Екатеринбурге» в этом году стали 75 тыс. человек. Всего на площадках «Ночи музеев» провели более 1,2 тыс. экскурсий.





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