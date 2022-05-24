Открыт прием заявок на полное финансирование производства дебютных фильмов

24.05.2022
Заявки принимает Министерство культуры России с 24 мая по 2 июня 2022 года, говорится в пресс-релизе ведомства.
В отборе могут участвовать дебютные проекты режиссеров-выпускников федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, получившие профильное высшее образование в течение пяти лет до даты подачи заявки на субсидии.
Господдержка на создание игровых дебютов может составить до 60 млн рублей, неигровых — до 2,5 млн рублей, анимационных — до 350 тысяч рублей за минуту.
Отбор проводится с участием экспертных советов и включает три этапа. Режиссеры проектов, допущенных к третьему этапу — очной защите, смогут принять участие в интенсиве «Искусство питчинга».
Ожидается, что результаты конкурсного отбора назовут в июле. Подробности можно узнать на сайте
ведомства.
1 апреля 2022 года президент РФ подписал изменения в ФЗ от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», предусматривающие полное финансирование производства и проката дебютных кинокартин.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ