Общество «Знание» запустит просветительские спектакли для школьников и студентов

Российское общество «Знание» в этом году запустит показ просветительских спектаклей для студентов и школьников, а также при поддержке общества будет создано около 30 новых документальных фильмов, сообщает пресс-служба общества.

«С этого года еще и спектакли просветительские [запустим]. Мы объявили конкурс на лучший просветительский спектакль, который поставим с профессиональной командой, режиссерами, актерами и поможем уже школьным и вузовским театральным коллективам реализовать постановки у себя», – расcказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль он в ходе II Международного научного форума «Каспий 2022: пути устойчивого развития».

Древаль отметил, что такие спектакли позволят просвещаться самим участникам, а также их одноклассникам и однокурсникам. Кроме того, он добавил, что «Знание» помогает создавать просветительские фильмы. По его словам, в этом году с помощью общества планируется создать около 30 новых документальных фильмов.

«При поддержке «Знания» в этом году появится около 30 новых просветительских документальных фильмов, которые мы покажем по всей стране. Очень важно, что [эти фильмы] найдут свою аудиторию, потому что онлайн-платформы и офлайн-кинотеатры подтвердили готовность эти фильмы распространять», – пояснил он. Российское общество «Знание» ведет историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – общество «Знание России»).

В 2016 году общество было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. Международный научный форум «Каспий-2022: пути устойчивого развития» открылся в Астраханском госуниверситете. В этом году он стал площадкой для обсуждения молодежной политики, а также развития ключевых проектов по импортозамещению в судостроении, IT-технологиях и транспортной инфраструктуре.

Фото: Pixabay