Стартовала конференция «Славянская традиционная культура и современный мир»

В Белгороде открылась международная конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры РФ.





«В 2022 году конференция проходит в 27-й раз — это история развития научной мысли в области сохранения и популяризации народных традиций. В ходе заседаний будут представлены федеральные и региональные проекты по сохранению нематериального культурного наследия», — отметила первый заместитель директора Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Мери Русанова.





В мероприятии принимают участие представители 16 регионов, практикующие разные подходы к изучению традиций, сохранению архивных фондов, взаимодействию русского фольклора и устной словесности других народов. Они познакомятся с проектами Белгородской области, где традиции разных славянских народов сохраняются на протяжении столетий до нашего времени. Также участников ждут поездки в Алексеевку и выступления фольклорных коллективов.





Конференция «Славянская традиционная культура и современный мир» является частью научно-исследовательской программы Года культурного наследия народов России.





Фото: Рixabay