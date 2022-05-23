Ольга Любимова выступила на ХХХ Международных образовательных чтениях

23 мая в Кремлевском дворце под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло пленарное заседание Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», сообщили в Минкультуры РФ.





«Министерство культуры является основным государственным координатором подготовки к празднованию юбилея, уделяя большое значение именно соотношению секулярного мира и религиозности в эпохе Петра I и самого Петра в контексте культуры», — сказала министр культуры Ольга Любимова.





Она рассказала о завершении научной реставрации объекта деревянного зодчества Петровской эпохи — церкви Преображения Господня в Кижах, которая отражает диалектику светского и религиозного, воплощенную в культурном наследии страны. Также по ее словам, в Высоко-Петровском монастыре в Москве готовятся к реставрации храма в честь Боголюбской иконы Божией Матери, а в усыпальнице бояр Нарышкиных — к восстановлению утраченных надгробий.





Ольга Любимова подчеркнула, что сегодня взаимодействие культурных, образовательных и научных институтов и РПЦ находится на высоком уровне, в том числе благодаря Патриаршему совету по культуре.





«Надеемся, что и в год юбилея Петра I, и в другие важные для страны даты мы будем продолжать вместе искать и находить те объединяющие смысловые точки, которые помогут максимально глубоко и объективно смотреть на нашу историю, осмыслять наследие, определять стратегии будущего», — заключила она.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ