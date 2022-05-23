Картину «Иван Грозный и сын его Иван» впервые показали после реставрации

23.05.2022

Картину «Иван Грозный и сын его Иван» впервые показали после реставрации
Видео с открытием знаменитого полотна Ильи Репина опубликовано в официальном Telegram-канале Третьяковской галереи.

23 мая картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» впервые представили публике после реставрации. Полотно разместили в историческом здании Третьяковки в Лаврушинском переулке в Зале Репина.

Сложнейшая реставрация «Ивана Грозного» продлилась четыре года. В работе принимали участие не только реставраторы Третьяковской галереи, но и химики, физики и другие исследователи из институтов Российской академии наук, говорится в Telegram-канале Минкультуры России.

Полотно, известное под названием «Иван Грозный убивает своего сына», создано в 1883-1885 годах. На нем Илья Репин изобразил легендарную историю из жизни царя, которому приписывают убийство царевича Ивана в порыве гнева. 

Фото: Илья Репин, Общественное достояние,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65246054