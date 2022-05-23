Энтони Хопкинс предстанет в образе Зигмунда Фрейда

23.05.2022
Фильм «Последний сеанс Фрейда» с участием британского актера представили на маркете Каннского кинофестиваля, сообщил THR.
Двукратный обладатель «Оскара» Энтони Хопкинс исполнит главную роль в кинокартине Мэттью Брауна. Съемки планируют начать в конце 2022 года в Лондоне.
Действие фильма развернется накануне Второй мировой войны. Незадолго до смерти основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается на дебатах с британским писателем и богословом Клайвом Стейплзом Льюисом, автором «Хроник Нарнии», чтобы поговорить о существовании Бога.
Вымышленная беседа представлена в книге «Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге» американского психиатра Армана Николи, а также в пьесе американского драматурга Марка Ст. Джермейна, который адаптирует сценарий для фильма.
Кто исполнит роль роль К.С. Льюиса, не уточняется.
Фото: кадр из фильма «Отец»