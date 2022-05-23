Группа «Ленинград» даст «единоразовый» концерт в Москве

23.05.2022
Впервые с 2019 года музыканты выступят на столичном стадионе, сообщил лидер группы Сергей Шнуров в беседе с ТАСС.
Стадионный концерт в Москве назначен на 10 сентября. Мероприятие уже значится на сайте «Ленинграда». Отмечается, что продажи билетов стартуют 25 мая.
По словам Шнурова, выступление будет «единоразовым событием» — «Ленинград» не планирует возвращаться на сцену, которую покинул в 2019 году. При этом фронтмен не исключил, что в будущем группа может снова давать концерты.
Шнуров отметил, что три года ждал, что появится коллектив, который «возьмет нашу интонацию и начнет нести тот драйв, ту энергию, которой так не хватает современному слушателю». Однако таких музыкантов до сих пор нет, поэтому «приходится выходить на сцену», пояснил он.
Фото: Рixabay