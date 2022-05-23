Тамара Гвердцители перенесла выступления в России

23.05.2022
Ближайшие концерты состоятся через полгода, сообщила народная артистка Грузинской ССР и России в интервью телеканалу Imedi.
Певица Тамара Гвердцители отложила на полгода выступления в России в связи с событиями на территории Украины.
По признанию артистки, ей сложно об этом говорить, поскольку ее мать — уроженка Одессы. «Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить», — процитировала слова Гвердцители газета «Взгляд».
Ранее группа Би-2 перенесла концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле на осень 2022 года, а выступление в Москве — на 10 июня 2023 года.
Фото: Рixabay