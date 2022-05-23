Состоялось пленарное заседание XXХ Международных образовательных чтений

23.05.2022
Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщается в телеграм-канале Министерства культуры России.
Участниками пленарного заседания XXХ Международных образовательных чтений стали глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, члены Священного Синода и Высшего церковного совета РПЦ, главы митрополий, епархиальные архиереи России и стран канонического присутствия Русской православной церкви, члены правительства РФ, депутаты Госдумы и члены Совфеда, представители региональных органов власти, общественные и политические деятели, деятели науки, культуры и искусства, руководители и сотрудники образовательных организаций.
С приветственным словом к участникам обратилась Ольга Любимова, отметившая важность темы ХХХ Международных чтений, отражающей глубинное понимание организаторами исторического процесса. Также она напомнила, что в юбилейный год по инициативе Минкультуры России создана Ассамблея петровских музеев.
Фото: Рixabay