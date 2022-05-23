Иван Ургант может вернуться в Россию на Ural Music Night

23.05.2022
О возможном выступлении шоумена и актера на музыкальном фестивале в Екатеринбурге сообщается в телеграм-канале журналистки Ксении Собчак.
По словам собеседника в оргкомитете «Ночи музыки», Иван Ургант может или провести гала-концерт, или выступить со своей группой.
Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» пройдет 24 июня.
Как отмечает Собчак, в конце июня Ургант традиционно проводил праздник выпускников «Алые Паруса» в Петербурге. Однако в этом году его отстранили от участия. На замену ему рассматривали Дмитрия Нагиева, кандидатуру которого пока не утвердили. Соведущая шоу Даша Александрова осталась в проекте, говорится в канале Собчак.
Фото: кадр из фильма «Елки»