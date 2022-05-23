Триллер «Законопослушный гражданин» получил продолжение

23.05.2022
Сценарий нового фильма напишет Курт Уиммер, работавший над оригинальной лентой 2009 года. Об этом сообщил Variety.
По информации журнала, исполнитель главной роли в «Законопослушном гражданине» Джерард Батлер выступит продюсером продолжения. Будет ли участвовать в проекте режиссер первого фильма Феликс Гэри Грей, пока не сообщается.
Детали сюжета неизвестны. Ожидается, что в центре повествования окажется новый герой.
События первой части разворачиваются вокруг законопослушного жителя Филадельфии, жена и дочь которого погибают в результате бандитского нападения. Суд заключает сделку с подсудимыми и отпускает их. Тогда оставшийся один мужчина берет правосудие в свои руки. Ему не мешает даже заключение под стражу — преступники все равно продолжают умирать.
Фото: Рixabay