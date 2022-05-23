Триллер «Законопослушный гражданин» получил продолжение

23.05.2022

Триллер «Законопослушный гражданин» получил продолжение
Сценарий нового фильма напишет Курт Уиммер, работавший над оригинальной лентой 2009 года. Об этом сообщил Variety.

По информации журнала, исполнитель главной роли в «Законопослушном гражданине» Джерард Батлер выступит продюсером продолжения. Будет ли участвовать в проекте режиссер первого фильма Феликс Гэри Грей, пока не сообщается.

Детали сюжета неизвестны. Ожидается, что в центре повествования окажется новый герой.

События первой части разворачиваются вокруг законопослушного жителя Филадельфии, жена и дочь которого погибают в результате бандитского нападения. Суд заключает сделку с подсудимыми и отпускает их. Тогда оставшийся один мужчина берет правосудие в свои руки. Ему не мешает даже заключение под стражу — преступники все равно продолжают умирать.

Фото: Рixabay