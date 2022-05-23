В Италии оркестр отказался выступать после отстранения скрипачек из РФ

Оркестр FVG выступил против исключения россиянок из числа участников Международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, сообщило издание Trieste Prima.





Музыканты не будут выступать на престижном конкурсе, который пройдет в сентябре в Гориции — на малой родине итальянского скрипача и дирижера Родолфо Липицера. Решение регионального симфонического оркестра было принято после того, как Ассоциация Липицера исключила трех российских скрипачек из конкурса.





«Нам очень жаль прерывать традицию, по которой оркестр FVG сопровождал музыкантов во время конкурса, однако мы не можем не отреагировать на решение, которое кажется нам совершенно несправедливым, — сказал руководитель коллектива Паоло Петициоль. — Культура — один из немногих инструментов, которым мы располагаем, чтобы залечивать раны, сближать людей и народы. Исключение [российских музыкантов] противоречит этому».





Ранее против отстранения скрипачек из России выступил мэр Гориции Родольфо Дзиберна, назвавший решение не соответствующим духу мероприятия, трактующего музыку как средство сближения людей.





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