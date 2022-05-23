В Татарстане обсудили подготовку к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

В Болгарской исламской академии прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилейной даты, сообщили в Минкультуры РФ.





В заседании приняла участие замминистра культуры России Ольга Ярилова. Она рассказала о ходе реализации мероприятий в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое отмечается в 2022 году.





«Принятие ислама Волжской Булгарией в 922 году — это уникальное историческое событие, которое широко отмечается во многих регионах страны. Уверена, что празднование этой значимой памятной даты способствует укреплению нашего многоконфессионального государства и сплочению многонационального народа России», — сказала Ольга Ярилова.





По ее словам, федеральный план празднования включает 71 мероприятие. Тысячи мероприятий пройдут на региональном и муниципальном уровнях. Минкультуры РФ проведет федеральный выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие», в который войдут более 200 экспонатов из Национальных музеев Татарстана и Башкортостана, музея КФУ, РЭМа, Эрмитажа и ГИМа. Выставку представят осенью в Татарстане, Башкортостане и Челябинской области.





Духовное управление мусульман России совместно с правительством Нижегородской области готовят проект воссоздания Ярмарочной мечети, а Центральное духовное управление мусульман РФ и правительство Башкортостана в сентябре откроют новый комплекс Российского исламского университета.





Среди других мероприятий — конкурс чтецов Корана, фестивали, Всероссийский мусульманский форум, запуск онлайн-медресе, электронной библиотеки «Даруль-кутуб» и других проектов.





Фото: пресс-служба Минкульта РФ