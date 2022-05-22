Украинский режиссер Сергей Лозница выступил в Каннах в защиту русской культуры

Выступая на Каннском фестивале, украинский режиссер Сергей Лозница высказался в защиту русской культуры, сообщает телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.

Лозница произнес речь во время церемонии вручения награды за вклад в киноискусство. Режиссер призвал не отождествлять политику с творениями русских авторов, которые «стали частью мировой культуры».

Лозница уверен, что люди культуры должны «сделать усилие, чтобы противостоять варварству». Он также призвал «сохранять здравый смысл и защищать культуру».

Режиссер рассказал о своей беседе с театроведом Иреной Вейсайте, ныне покойной, — литовской еврейкой, которая спаслась из гетто. Он вспомнил, как она рассказывала, что в гетто они с друзьями организовали тайный кружок немецкой поэзии и читали друг другу творения Гёте, Гейне и Шиллера. «Но как же так? Ведь вокруг вас каждый день звучала речь немецких палачей!» — воскликнул я. Ирена посмотрела на меня с изумлением: «Да, но какое это имело отношение к Гёте?!» — рассказал Сергей Лозница.

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