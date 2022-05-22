В Петербурге начала работу выставка костюмов из фильма «Русский ковчег»

В Эрмитаже открылась выставка костюмов из фильма «Русский ковчег» Александра Сокурова, сообщает «Культуромания».

Во время церемонии открытия выставки в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая Деревня» побывал сам режиссер вместе с директором музея Михаилом Пиотровским.

«Когда мы работали над «Русским ковчегом», мы хотели, чтобы это стало подарком Эрмитажу. Костюмы отличает не только подлинность наших исторических намерений, но и всего труда. Ткани, способ шитья — все было абсолютно не современным, приближенным к прошлому времени. Мы старались честно отнестись ко времени и к сюжету нашего фильма. Не могли привнести в Эрмитаж «неторопливые» и «необязательно» созданные произведения», — передает «Культуромания» Сокурова.

В рамках выставки был представлен наряд Екатерины I из эпизода в Зимнем дворце, платье и шуба Екатерины Великой, военный мундир из сцены с Николаем I и другие костюмы.

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