Названы победители фестиваля военного кино имени Юрия Озерова

22.05.2022
Лучшим режиссером стал Игорь Угольников за фильм «Учености плоды», ранее продюсировавший фильмы «Брестская крепость», «Батальон», «Подольские курсанты». Приз зрительских симпатий получила лента Константина Буслова «1941. Крылья над Берлином», претендовавшего на Гран-при.
Помимо того, наградами фестиваля отмечен сериал «Начальник разведки», призом «За лучший дебют» награжден режиссер фильма «Рядовой Чээрин» Дмитрий Кольцов, Гран-при фестиваля за лучший документальный фильм присужден Максиму Фадееву («Призраки»).
Фестиваль проходил на 32 площадках в Туле и в районах области, зрители и члены жюри знакомились с игровым, документальным, короткометражным, детско-юношеским кино, ретрофильмами и сериалами. Всего было показано 80 картин из России и других стран.
Фото: Pixabay