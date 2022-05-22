Названы победители фестиваля военного кино имени Юрия Озерова

На Международном фестивале военного кино имени Ю.Н. Озерова, проходившем в Туле 16-21 мая, были награждены фильмы «Донбаcс», «Трибунал неотвратим», «Война снайпера» и ряд других лент и сериалов, сообщает ТАСС.

«Хрустальным призом фестиваля были отмечены фильмы «Донбасс» режиссера Андрея Медведева, «Трибунал неотвратим» Александра Сладкова, «Война снайпера» Ольги Шехтер и сериал «Вечная Отечественная». <...> В номинации «За лучшую мужскую роль» победил Сергей Безруков, «За лучшую женскую роль» – Настасья Кербенген. Они исполнили главные роли в фильме «Учености плоды», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Тульской области.

Лучшим режиссером стал Игорь Угольников за фильм «Учености плоды», ранее продюсировавший фильмы «Брестская крепость», «Батальон», «Подольские курсанты». Приз зрительских симпатий получила лента Константина Буслова «1941. Крылья над Берлином», претендовавшего на Гран-при.

Помимо того, наградами фестиваля отмечен сериал «Начальник разведки», призом «За лучший дебют» награжден режиссер фильма «Рядовой Чээрин» Дмитрий Кольцов, Гран-при фестиваля за лучший документальный фильм присужден Максиму Фадееву («Призраки»).

Фестиваль проходил на 32 площадках в Туле и в районах области, зрители и члены жюри знакомились с игровым, документальным, короткометражным, детско-юношеским кино, ретрофильмами и сериалами. Всего было показано 80 картин из России и других стран.

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