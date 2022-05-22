Музыкальная академия Ларисы Долиной открылась в России

22.05.2022

Музыкальная академия Ларисы Долиной открылась в России

Лариса Долина открыла свою музыкальную академию, сообщает ТАСС.

Проект академии был поддержан Президентским фондом культурных инициатив. По словам Долиной, идея создания учебного заведения родилась еще 15 лет назад.

«50 лет в профессии. И я поняла, что пора делиться опытом. Идея такого проекта появилась у меня лет 15 назад, но это долгий процесс. Надо было найти единомышленников, тех, кто помог бы мне осуществить задуманное. И конечно, нужна была помощь государства», — сказала певица.

Академия займется подготовкой вокалистов, композиторов, инструменталистов, аранжировщиков, звукорежиссеров. В штате будет психолог.

Профиль будет эстрадно-джазовый, отметила Долина. Помимо того, в академии будут обучать пению патриотических песен и заниматься продюсированием учеников. Всего обучение будет занимать четыре года.

Фото: Pixabay