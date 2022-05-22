Спецпрограмму в честь Дня славянской письменности представят на ВДНХ

Ко Дню славянской письменности и культуры на ВДНХ подготовили специальную программу, мероприятия пройдут 22–24 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы на программу в честь Дня славянской письменности и культуры. Он отмечается 24 мая. Вплоть до этого дня посетителей ждут лекции по истории русского алфавита и языка, мастер-классы по каллиграфии, а также квиз и онлайн-экскурсия», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что три года назад на ВДНХ открылся центр славянской письменности «Слово», ставший одной из самых популярных площадок выставки.

В центре «Слово» проходят мероприятия, интересные посетителям самых разных возрастов. Так, 22 мая в 15:00 состоится воркшоп «Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа», в ходе которого участникам предстоит ознакомиться с двумя славянскими алфавитами, разобраться в основной лексике, научиться опознавать надписи на иконах и фресках, считать и читать по-древнерусски.

Встречу проведет хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки, преподаватель церковнославянского языка Николай Буцких.

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