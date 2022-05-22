Валерий Меладзе сообщил о своем уходе из шоу-бизнеса

Российский певец Валерий Меладзе заявил о том, что подумывает о смене профессии, сообщает «Культуромания».

В соцсетях артиста появилась запись, где он признался, что потерял интерес к шоу-бизнесу и теперь планирует заниматься разработкой систем глубокой очистки воды. «После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление», — говорится в сообщении Меладзе.

Певец добавил, что музыка по-прежнему остается любимым делом. «Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах», — передает «Культуромания» слова певца.

Фото: кадр из клипа