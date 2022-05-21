Исторический музей дал старт «Ночи музеев» в России

Церемония открытия Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев» состоялась 21 мая в Государственном историческом музее, который в этом году отмечает 150-летний юбилей, сообщает пресс-служба музея .

Старт акции дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Татьяна Голикова отметила, что в этом году мероприятия проводят более 2000 учреждений культуры. И это не только музеи, но и дома культуры, театры, усадьбы и парки, планетарии и даже зоопарки.

«Сегодня музеи приготовили самые разные мероприятия. Музейные работники вложили всю душу для того, чтобы ознакомить вас с тем богатством, которое у нас есть, которое поистине является нашим с вами культурным наследием. Сегодняшняя «Ночь музеев» открывается в сердце нашей Родины, на Красной площади, в Государственном историческом музее, который в эти дни отмечает свой юбилей – 150-летие. Я искренне поздравляю Алексея Константиновича и весь коллектив с этой датой. Исторический музей сегодня – это одна из жемчужин нашей культуры, который собрал в своих залах экспозиции мирового уровня. Исторический музей несет в себе огромную образовательную и воспитательную функцию.

Акция проходит под девизом «Мода на традиции» – это тоже символично, потому что 2022 год – Год культурного наследия народов России. Наши традиции – это то, чем сегодня располагает и живет Россия, приумножает. Музеи – это ядро сохранения и приумножения народных традиций. Народные традиции России являются ее визитной карточкой в мире. Искренне хочу поблагодарить работников за тот вклад, который они вносят в эту работу, в создание музейных пространств», – сообщила заместитель председателя правительства.

Ольга Любимова в свою очередь отметила, что программа «Ночи музеев», благодаря новым участникам и форматам, становится все более насыщенной. Среди новичков – множество муниципальных и частных музеев, домов культуры, уточнила она.

«По всей стране сегодня пройдут экскурсии по действующим и специально подготовленным экспозициям, мастер-классы, концерты, интеллектуальные викторины, квесты», – сказала Ольга Любимова. Найти мероприятия в своем городе, выбрать самое интересное можно на портале «Культура.РФ» – там собрана афиша мероприятий «Ночи музеев», в том числе и в онлайн-формате.

Татьяна Голикова и Ольга Любимова посетили выставку «Россия. Дорогами цивилизаций», на которой демонстрируются символы тысячелетней истории нашей страны, связь России с другими цивилизационными центрами Евразии.



В церемонии открытия «Ночи музеев» также приняли участие директор Этнографического музея кацкарей (Мышкинский район Ярославской области) Ольга Перова и директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Гостей «Ночи музеев» в Государственном историческом музее встретил оркестр Министерства обороны Российской Федерации, который выступил перед входом в музей Отечественной войны 1812 года.

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