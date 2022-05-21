Археологический фестиваль «АРХЕОфест» открылся в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже стартовал первый археологический фестиваль «АРХЕОфест», сообщает ТАСС.

В ходе фестиваля в Зимнем дворце, а также в Главном штабе два дня будут проходить лекции, встречи, круглые столы и прочие мероприятия с участием ведущих специалистов в данной области, сообщила журналистам пресс-служба Эрмитажа.

В пресс-службе также добавили, что живые встречи будут дополнены видеоинтервью и подкастами с лучшими эрмитажными археологами. Эта часть программы была специально подготовлена для фестиваля представителями творческой группы НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-Петербург.

По словам организаторов, посетители фестиваля смогут увидеть настоящую археологию – увлекательную и захватывающую.

Фото: Pixabay