В российский прокат выходит комедия с Данилой Козловским «Молодой человек»

С 9 июня в кинотеатрах стартует прокат комедийного фильма «Молодой человек», сообщает «Культуромания».

Трейлер новой комедии был опубликован на YouTube-канале компании Planeta Inform. В главных ролях: Данила Козловский, Павел Табаков и Данила Поперечный.

Сюжет рассказывает о 30-летнем Ване Ревзине, который всегда учился на отлично, однако теперь терпит крах. Его бросает жена, увольняют с работы и он остается с огромным долгом по ипотеке.

В это время бывший одноклассник-двоешник, ставший успешным бизнесменом, объявляет конкурс для старшеклассников с внушительным денежным призом. Ваня решается посоревноваться с подростками.

В картине также снялись Ингрид Олеринская, Валентина Ляпинa, Ксения КутеповаRakhim, Елена Ксенофонтова. Режиссером выступил Александр Фомин, известный по «Караморе», передает «Культуромания».

Фото: кадр из фильма