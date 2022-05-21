В российский прокат выходит комедия с Данилой Козловским «Молодой человек»

21.05.2022
Трейлер новой комедии был опубликован на YouTube-канале компании Planeta Inform. В главных ролях: Данила Козловский, Павел Табаков и Данила Поперечный.
Сюжет рассказывает о 30-летнем Ване Ревзине, который всегда учился на отлично, однако теперь терпит крах. Его бросает жена, увольняют с работы и он остается с огромным долгом по ипотеке.
В это время бывший одноклассник-двоешник, ставший успешным бизнесменом, объявляет конкурс для старшеклассников с внушительным денежным призом. Ваня решается посоревноваться с подростками.
В картине также снялись Ингрид Олеринская, Валентина Ляпинa, Ксения КутеповаRakhim, Елена Ксенофонтова. Режиссером выступил Александр Фомин, известный по «Караморе», передает «Культуромания».
Фото: кадр из фильма