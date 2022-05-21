XV Чеховский книжный фестиваль начал работу в Таганроге

Пятнадцатый юбилейный Чеховский книжный фестиваль стартовал в Таганроге Ростовской области, сообщает ТАСС.

Фестиваль этого года приурочен сразу к трем юбилеям: 135-летию рассказа «Каштанка» Антона Павловича Чехова, 100-летию издательства «Молодая гвардия» и 100-летию пионерского движения. В ходе фестиваля на городских площадках пройдет более 60 мероприятий для детей и взрослых.

В программу входят презентации новых книг и проектов, мастер-классы, публичные лекции, концерты, выставки, ярмарки книжной и сувенирной продукции и творческие встречи, говорится в программе фестиваля.

«Благодаря Чеховскому книжному фестивалю в Таганроге выросло целое поколение читающей молодежи, фестиваль любят и ждут таганрожцы, гости города, туристы, читатели всех возрастов, профессий и интересов», – заявил глава администрации города Михаил Солоницин на церемонии открытия фестиваля.

Также в пресс-службе отметили, что в этом году Чеховский книжный фестиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, что подтверждает его важность и культурную значимость для общества. Традиционным подарком таганрогской публике стал творческий вечер почетного гостя фестиваля – заслуженного артиста РФ, одного из ведущих актеров Театра имени Моссовета Валерия Яременко.

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