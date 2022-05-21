Экотропа по мотивам стихов Есенина появится в Константинове

На родине Сергея Есенина в Константинове Рязанской области в августе-сентябре 2022 года создатут экотропу «Константиновское подворье», которая пройдет по местам, которые упоминались в стихотворениях поэта, сообщает ТАСС.

««Константиновское подгорье» представляет собой совершенно особую самоценную территорию в селе Константиново и его окрестностях. <...> Александра Есенина, сестра поэта, в своей книге «Родное и близкое» называет береговую ландшафтную часть села Константиново, имеющую мемориальное значение. Планируется, что проект по созданию экологической тропы будет реализован в августе-сентябре текущего года при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва». Протяженность маршрута составит 1 300 м», – сообщил директор музея-заповедника им С. А. Есенина в Константинове Борис Иогансон.

По словам Иогансона, экскурсии по экотропе раскроют перед посетителями музея-заповедника родной край поэта, воспетый и увековеченный в его произведениях, например, в известных стихах «Спит ковыль, равнина дорогая…», «Несказанное, синее, нежное…». По пути туристы будут делать несколько остановок: «Мемориальная топонимика», «Заречье», «Разнотравье», «Животный мир», «Барское подгорье», «Исторические дороги» и «Времена года».

На маршруте также будут установлены информационные щиты со стихами Сергея Есенина и информацией об особенностях ландшафта.

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