Актер из «Секретных материалов» Джон Эйлуорд умер в 75 лет

На 76-м году жизни в своем доме в Сиэтле скончался актер Джон Эйлуорд, сообщает «Российская Газета».

О смерти Эйлуорда агенту актера сообщила его супруга Мэри Филдс. В сообщении указано, что его здоровье в последнее время «стремительно ухудшалось».

Джон Эйлуорд родился 7 ноября 1946 года в Сиэтле. За свою более чем 40-летнюю карьеру снялся в десятках сериалов и фильмов.

Дебютировал в кино в 80-х, самыми известными его ролями можно считать его появления в «Скорой помощи», «Секретных материалах» и «Западном крыле».

Помимо того, актер играл в сериалах «Эвервуд», «Практика», «Третья планета от Солнца», «Справедливая Эми», «Юристы Бостона», «Псевдоним», «Без следа», «Братья и сестры», «Другие», «Безумцы», «Менталист» и совсем недавно – в «Бесстыжих» и «Йеллоустоуне». Он также появлялся в телевизионных фильмах «Побег», «Армагеддон», «Отмщение», «Печать убийцы».

Фото: кадр из сериала «Скорая помощь»