Премьерные эпизоды сериала «Нулевой пациент» показали в России

На «Кинопоиске» появились первые эпизоды сериала «Нулевой пациент» по сценарию Олега Маловичко, сообщает ТАСС.

Сюжет драматического сериала «Нулевой пациент» о первой в СССР вспышке ВИЧ в 1988 году расскажет о врачах, которые обнаружили очаг заболевания в то время, а также стремились выполнить просветительскую работу. Молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов), который подозревает наличие вируса у нескольких пациентов, тайком отправляет пробы крови в Москву, после чего к процессу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) – специалист по малоизвестной в СССР болезни.

Сорежиссером проекта выступил Евгений Стычкин, который также исполнил в сериале одну из главных ролей. Он подчеркнул, что авторы стремились изложить драму, которая произошла в жизни людей, и при этом привлечь внимание к проблеме ВИЧ в современности.

Проект «Кинопоиска» от продюсерской компании «Среда» будет состоять из семи эпизодов. В главных ролях сыграли: Павел Майков, Виктория Агалакова, Иван Добронравов, Анастасия Болдырева и другие артисты.

Фото: кадр из сериала