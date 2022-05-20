Минкультуры РФ показало видео с возвращением экспонатов в Русский музей

Более 300 работ вернулись в Санкт-Петербург с выставок в испанском филиале Русского музея в Малаге, говорится в телеграм-канале ведомства.





«Все с нетерпением ждали их возвращения. Сотрудники музея с трепетом и с максимальной аккуратностью принялись за разгрузку и распечатку более чем 300 произведений искусства», — говорится в посте.





Отмечается, что каждую работу бережно упаковали и перевезли с соблюдением всех необходимых процедур и правил. Экспонаты находились в отдельных специальных коробках, связанных друг с другом и помещенных в грузовую машину с опечатанными дверьми.





19 мая в Русский музей доставили 314 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства кисти Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Бориса Кустодиева, Натальи Гончаровой, Павла Филонова, Владимира Маяковского и др.





Видео разгрузки машины с произведениями доступно в телеграм-канале Минкультуры России.





Фото: Минкультуры РФ