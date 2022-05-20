Минкульт предлагает ввести новые понятия в Основы законодательства РФ о культуре

Стартовало общественное обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и ФЗ «О некоммерческих организациях», сообщили в пресс-службе ведомства.





Документ разработан Минкультуры во исполнение поручения президента РФ о реализации положений 671, 68 и 69 Конституции России.





Согласно документу, предлагается ввести понятия «организация культуры» и «организация, осуществляющая деятельность в области культуры» в Основы законодательства РФ о культуре.





«Ведь цель деятельности таких организаций, которая даже имеет коммерческую составляющую, в первую очередь заключается в преумножении культурного достояния Российской Федерации через популяризацию культурных ценностей и предоставление культурных благ, что выражается через новый понятийный аппарат», — говорится в пресс-релизе.





Законопроект устанавливает особенности правового положения государственных и муниципальных учреждений культуры и регулирует особенности управления организациями культуры.





Также он позволит организациям культуры самостоятельно устанавливать льготы для других категорий граждан при организации платных мероприятий за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности. Например, для волонтёров или членов многодетных семей.





Изменения позволят актуализировать законодательство в сфере культуры в соответствии с законодательными и практическими тенденциям и Конституцией РФ.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ