Фестиваль «Звезды белых ночей» в 30-й раз пройдет в Санкт-Петербурге

ХХХ Международный музыкальный фестиваль Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева пройдет с 24 мая по 17 июля, сообщается на сайте площадки.





Юбилейные «Звезды белых ночей» откроются балетом «Лебединое озеро» в редакции Константина Сергеева на музыку Петра Чайковского. Заглавные партии исполнят Виктория Терёшкина и Кимин Ким. Открытие фестиваля также ознаменуют концерт «Вивальди», на котором прозвучат «Времена года», и опера «Война и мир» Сергея Прокофьева в постановке Андрея Кончаловского.





В программе — оперы «Лоэнгрин» и «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, «Евгений Онегин» Петра Чайковского в постановке Юрия Темирканова, «Троянцы» Гектора Берлиоза, «Путешествие в Реймс» и «Золушка» Джоаккино Россини и др.





В хореографической программе — балеты «Дафнис и Хлоя» Владимира Варнавы на музыку Мориса Равеля, «Парк» Анжелена Прельжокажа на музыку Вольфганга Амадея Моцарта, «Раймонда» в редакции Константина Сергеева (музыка Александра Глазунова), «Конек-Горбунок» Алексея Ратманского на музыку Родиона Щедрина, а также «Корсар», «Дон Кихот» и др.





Афиша фестиваля будет дополняться.





Фото: A.Savin (WikiCommons), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21480206