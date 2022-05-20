Минкультуры РФ поддержит прокат восьми отечественных фильмов

В 2022 году Министерство культуры России возобновило финансовую поддержку проката национальных кинокартин, сообщили в пресс-службе ведомства.





В конкурсе на получение финансирования участвовали 24 проекта. Экспертная комиссия отобрала восемь полнометражных игровых национальных фильмов, которые получат госпомощь.





Среди них — приключенческий фильм «Календарь ма(й)я», драмы «Одна» и «Кэт», детский фильм «Нахимовцы», снятые при поддержке Минкультуры; комедия «Молодой человек», драма «Своя война: шторм в пустыне», созданные при поддержке Фонда кино, а также криминальная драма «Межсезонье».





Также в повторный прокат к 85-летию режиссера Андрея Кончаловского выйдет «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1966).





В прошлом году Министерство культуры РФ не поддерживало прокат отечественных лент.





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