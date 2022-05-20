В саду Дворца Романовых в Ташкенте посадили дуб в честь 350-летия Петра Великого

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в церемонии посадки саженца дуба Петра Великого в Ташкенте на территории уникального архитектурного памятника – Дворца Николая Константиновича Романова.





Фото: Минкультуры РФ



Ольга Любимова поблагодарила правительство Республики Узбекистан за содействие в организации мероприятия и отметила, что церемония открывает череду культурных событий, которые состоятся в текущем году в России и Узбекистане в рамках юбилейных торжеств в честь празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.Кроме того, отметила она, 2022 год также ознаменован еще одной юбилейной датой – 350-летием со дня рождения Петра Великого.«Дуб Петра I, саженец которого с сегодняшнего дня будет красоваться в центре столицы Узбекистана, более трехсот лет прорастает в самом центре Санкт-Петербурга у Летнего дворца Петра Великого в Летнем саду. Сам дуб обладает почетным статусом «Дерево – памятник живой природы» и является современником основателя Северной столицы России. Программа Государственного Русского музея «Дубрава Петра Великого» из всероссийского проекта превратилась в крупномасштабную международную акцию. Надеюсь, сегодняшнее событие станет символом дружбы наших народов и дальнейшего развития и углубления культурных связей», – сказала министр.Далее в ходе рабочей поездки Ольга Любимова посетила филиал Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИКа), который был открыт в Ташкенте в 2021 году. Ректор учреждения Владимир Малышев показал современные и технологичные аудитории здания филиала. Также министр пообщалась со студентами и преподавателями института.«Киноиндустрии нужны люди, которые могут взять на себя ответственность за весь съемочный процесс, это вы, будущие продюсеры и сценаристы. Мы рассчитываем на вас – и не только в Узбекистане, но и в России. И с нетерпением будем ждать интересных, ярких, запоминающихся работ», – подчеркнула глава ведомства.Всероссийский государственный институт кинематографии 1 октября 2021 года открыл в Ташкенте (Республика Узбекистан) первый филиал за границей.Открытие филиала осуществлено в соответствии с поручением правительства Российской Федерации, постановлением президента Республики Узбекистан, приказом Министерства культуры Российской Федерации.Церемония открытия состоялась на Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути».Основные направления подготовки – «Драматургия (бакалавриат)» и специальность «Продюсерство».В 2021 году план приема в филиал составил 30 человек на очную форму (из них 50% обучающихся финансируются за счет средств Республики Узбекистан) и на заочную форму – 20 человек.Выпускники вуза, обучающиеся на основе государственного гранта Республики Узбекистан, после окончания вуза обязаны три года проработать в местных теле- и кинокомпаниях или на предприятиях этой сферы.