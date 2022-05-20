Работы Карла Фаберже вернулись в Россию из Великобритании

Экспонаты участвовали в выставке «Фаберже в Лондоне. От романтики до революции», посвященной творчеству ювелира. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.





В Россию вернулись 14 предметов Фаберже из коллекций федеральных музеев, которые экспонировались в Музее Виктории и Альберта в Лондоне с 20 ноября 2021-го по 8 мая 2022 года.





Среди экспонатов — девять предметов из Музеев Московского Кремля, включая пасхальные яйца «300-летие Дома Романовых» и «Московский Кремль», портсигар Николая II и молитвослов императрицы Александры Федоровны.





Три экспоната из Эрмитажа — миниатюрная копия императорских регалий (большая корона, малая корона и держава на подушках из белого бархата), часы-яйцо Ротшильда и хрустальное блюдо с гербом Петербурга. По одному предмету из музея-заповедника «Петергоф» (пресс-папье с двумя ящерицами) и музея-заповедника «Павловск» (фигурка камер-казака А.А. Кудинова).





Минкультуры РФ поблагодарило за поддержку МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании «Арт-курьер» и «Хепри».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ