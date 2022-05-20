Во Владимиро-Суздальском музее в День музеев открыли первую очередь картинной галереи

Открытие первой очереди картинной галереи в центре «Палаты» Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника стало на этой неделе центральным событием празднования Международного дня музеев во Владимирской области. Новая экспозиция посвящена провинциальным портретам, пишет ТАСС.

«У нас очень интересная живописная коллекция, и достаточно много времени было потрачено, чтобы осмыслить эту коллекцию и понять, как строить нашу галерею для того, чтобы она была не подражанием крупнейшим музеям мира, а была чем-то особенным, и каждый человек, придя сюда, мог бы удивиться и сказать самому себе: «Да, это я увидел только здесь, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, и это я не увижу нигде больше, даже в крупнейших музеях страны», — сообщил и.о. гендиректора музея-заповедника Сергей Рыбаков.





В четырех залах экспозиции «Искусство провинции» представлено более 120 живописных произведений XVIII — первой половины XIX века.





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