Фильм «Чип и Дейл спешат на помощь» вышел на стриминге Disney+

С 20 мая киноадаптация анимационного сериала о бурундуках-спасателях стала доступна подписчикам сервиса.





Действие приключенческой комедии «Чип и Дейл спешат на помощь» (Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers) разворачивается в современной реальности.





По сюжету бурундуки Чип и Дейл и их друзья-спасатели когда-то снимались в популярном мультсериале. После закрытия проекта судьбы актеров разошлись — Чип работает страховым агентом, а Дейл пытается сохранить известность с помощью CGI-операции. Они вновь объединяются, когда их общий друг попадает в беду.





Режиссером фильма выступил Акива Шаффер. В озвучке героев участвовали Джон Малейни, Энди Сэмберг, Кики Лэйн, Эрик Бана, Корри Бертон, Тресс Макнилл, Дж.К. Симмонс, Сет Роген и др.





Фото: кадр из трейлера «Чип и Дейл спешат на помощь»