В Ташкенте завершился международный форум «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие»

Как отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, необходимо совместными усилиями распространять информацию о культурном потенциале государств-членов ШОС для привлечения туристов.





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«Углубление «горизонтальных» связей между учреждениями культуры стран ШОС, а также совместные усилия по повышению уровня культурного взаимодействия будут способствовать повышению имиджа стран ШОС на туристском рынке», – сообщила глава российского ведомства.После выступления на форуме Ольга Любимова провела рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан, министром туризма и культурного наследия страны Азизом Абдухакимовым.Стороны договорились о расширении сотрудничества и наращивании совместных проектов в области кино, музейного дела и театральной отросли. По итогам встречи было подписано заявление о намерениях по развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.