В третьем перезапуске «Одиннадцати друзей Оушена» сыграет Марго Робби

Ремейк снимет режиссер шпионских комедий об Остине Пауэрсе и драмы «Скандал» Джей Роуч, сообщил Deadline.





По информации издания, студия Warner Bros. разрабатывает новую версию фильма «Одиннадцать друзей Оушена», действие которого развернется в 1960-х годах в Европе.





Одну из ролей исполнит Марго Робби («Отряд самоубийц», «Тоня против всех»). Пока не сообщается, кого именно она сыграет.





Сценарий фильма написала Кэрри Соломон. Среди продюсеров значатся Робби и Роуч, а также Том Акерли, Мишель Грэм, Оливия Милч и др. Съемки запланированы на весну 2023 года.





Комедийный фильм-ограбление «Одиннадцать друзей Оушена» Льюиса Майлстоуна с Фрэнком Синатрой в главной роли вышел в 1960 году. Ремейк картины Стивена Содерберга дебютировал в 2021 году. Он получил два сиквела и спин-офф «Восемь подруг Оушена».





Фото: кадр из фильма «Отряд самоубийц»



