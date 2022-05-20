Гоша Куценко: «Съемочная площадка — это не поле битвы»

Актер кино и театра прокомментировал в беседе со «СтарХитом» раскол в шоу-бизнесе в связи с событиями на территории Украины.





По его словам, актерское пространство — тонкая, чувствующая и переживающая зона, а артисты — люди, воспринимающие многие события по большей части «эмоциональным центром». По этой причине каждый, не смотря на участие в каком-то сообществе, «переживает очень по-своему, индивидуально».





«Я точно знаю, что съемочная площадка — это не поле битвы, здесь нет врагов, наших и не наших. Кино, искусство умеют сплачивать, как бы наивно это ни звучало. А это необходимо, когда очень многое провоцирует ожесточиться человека», — сказал собеседник издания, добавив, что кинематограф никого не изменит, но может «посеять что-то из вечных ценностей».





20 мая народному артисту России, актеру, режиссеру и музыканту Гоше Куценко исполняется 55 лет. По его словам, он не планирует уходить из актерской профессии, пока ему поступают предложения, которые «по-настоящему цепляют».





Фото: кадр из фильма «Турецкий гамбит»