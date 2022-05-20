Сезон в Нижегородской филармонии закончится концертами Башмета, Мацуева и Спивакова

Концерты Юрия Башмета, Дениса Мацуева и Владимира Спивакова закончат текущий концертный сезон Нижегородской филармонии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича стартует концертная программа, посвященная закрытию сезона 2021/2022. На сцене Кремлевского концертного зала выступят известные артисты и прославленные коллективы — постоянные участники музыкальных проектов, праздников и фестивалей, проходящих в стенах филармонии», — сообщили в правительстве.





29 мая народный артист СССР Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы» представят историческую реконструкцию самого первого концерта ансамбля, посвященную 30-летию коллектива. В этот вечер на сцене Кремлевского концертного зала прозвучат сочинения Франца Шуберта, Макса Бруха, Кузьмы Бодрова.





6 июня на сцене филармонии выступит народный артист России пианист Денис Мацуев. В сопровождении симфонического оркестра под управлением Александра Скульского он сыграет Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса. В этот вечер на сцену филармонии вновь поднимется Хоровая капелла России им. Юрлова: прозвучит Торжественная месса Людвига ван Бетховена.





Завершающим «аккордом» закрытия сезона Нижегородской филармонии станет выступление камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, которое состоится 14 июня.





Концерты пройдут при поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».





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